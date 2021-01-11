Оборот рынка общепита в Баку снизился из-за ограничений на 53%

В январе-ноябре 2020 года оборот рынка общественного питания в городе Баку по сравнению с соответствующим периодом 2019 года снизился в реальном выражении на 53,1% и составил 457,9 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Управлении статистики города Баку, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года оборот по юридическим лицам снизился на 34,2% и составил 293,3 млн. манатов.

Отметим, снижение произошло из-за ограничений на деятельность объектов общественного питания на территории столицы, введенных в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.