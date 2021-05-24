Доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год составили 24 млрд. 681 млн. 734,6 тыс. манатов, расходы — 26 млрд. 416 млн. 297,5 тыс. манатов.

Как сообщает АПА, это отражено в законопроекте «Об исполнении Государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год».

Согласно законопроекту, дефицит бюджета составил 1 млрд. 734 млн. 562 тыс. 912 манатов, остаток денежных средств на едином казначейском счете на 1 января 2021 года составил 1 млрд. 526 млн. 94 тыс. 88 манатов.