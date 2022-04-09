В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 8 975 человек.

Об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 552, второй — 741, третьей — 7 201, а также количество привитых ревакцинацией после положительного результата — 481 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 540 995, из них первую дозу вакцины получили 5 330 431, две дозы — 4 832 203, бустерную дозу — 3 145 148 человек.