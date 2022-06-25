Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 760 616, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 353 365, вторую дозу получили 4 853 088 человек, число лиц, получивших три и более дозы вакцины, составило 3 305 378, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 248 785 человек.
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане
Выбор редактора
20:59 2022/06/22
22:45 2022/06/21
15:16 2022/06/21
Недавнее
18:11 2022/06/25
17:50 2022/06/25
17:25 2022/06/25
17:03 2022/06/25
16:53 2022/06/25
16:31 2022/06/25
Популярное
14:57 2022/06/20
15:16 2022/06/21
10:57 2022/06/18
10:15 2022/06/19
Архив новостей