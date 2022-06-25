Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 760 616, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 353 365, вторую дозу получили 4 853 088 человек, число лиц, получивших три и более дозы вакцины, составило 3 305 378, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 248 785 человек.