За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 187 человек.

Как сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 189, вторую дозу получили 199 человек, «бустерную» дозу – 691 человек. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 108.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 857 111, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 373 253, вторую дозу получили 4 862 494, «бустерную» дозу – 3 362 453 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировались 258 911 человек.