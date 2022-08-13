За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 651 человек.

Как сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 255, вторую дозу получили 169, бустерную дозу – 1 034 человека.

Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 193 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 837 697, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 369 929, вторую дозу получили 4 859 547, бустерную дозу – 3 351 247 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 256 974 человек.