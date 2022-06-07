За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2340 человек, сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 333, вторую дозу получили 226 человек, «бустерную» дозу – 1 588 человек.

Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 193.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 736 177, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 349 659, вторую дозу получили 4 850 191, «бустерную» дозу – 3 289 483 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерн» дозой вакцинировались 246 844 человек.