За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 49 человек.

Как сообщили # в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 31, вторую дозу получили 7, бустерную дозу – 9 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 2.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 967 963, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 412 801, вторую дозу получили 4 884 170, бустерную дозу – 3 404 654 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 338 человек.