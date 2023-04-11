За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 204 человека.

Как сообщили # в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 146, вторую дозу получили 25 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 27, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 6 человек.