За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 300 человек.

Как сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 83, вторую дозу получили 38, бустерную дозу – 150 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 29.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 924 934, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 393 547, вторую дозу получили 4 874 613, бустерную дозу – 3 392 630 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 264 144 человек.