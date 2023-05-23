«В период конфликта в I Карабахской войне были освобождены из плена и заложников 1480 азербайджанцев, а после II Карабахской войны — 26».

Как сообщает АПА, об этом на первой международной конференции «Судебная археология и судебная антропология: гуманитарные приложения» сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

Он отметил, что в ходе I Карабахской войны противоположной стороне были переданы более 500 человек, а за время, прошедшее после II Карабахской войны, — 181 человек.