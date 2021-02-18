Обнародована программа визита главы МИД Грузии в Азербайджан

Заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани 18-19 февраля совершит официальный визит в Азербайджан.

Oб этом заявили в Министерстве иностранных дел Грузии.

По информации, глава МИД встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Д.Залкалиани также проведет встречу с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках трехсторонней встречи.

В МИД отметили, что трехсторонний формат глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции является успешным механизмом регионального сотрудничества.