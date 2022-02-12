Двухдневный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединенные Арабские Эмираты, который состоится 14-15 февраля, станет новым окном возможностей для развития торговли и роста инвестиций.

Как передает Anadolu, данной позиции придерживаются представители деловых кругов Турции.

В программе визита президента Эрдогана значится посещение Абу-Даби и Дубая. Глава государства примет участие в Национальном дне Турции в рамках Всемирной выставки Dubai Expo. Планируется к подписанию ряд межправительственных соглашений, в том числе в сфере инвестиций.

Товарооборот с ОАЭ по итогам 2021 года снизился на 9 % по сравнению с годом ранее и составив 7,5 млрд долларов США. Экспорт Турции в Эмираты в вышеуказанный период вырос на 91% до 5,2 млрд долларов, а импорт снизился на 58% до 2,3 млрд долларов.

Председатель Деловой палаты Турция-ОАЭ при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Тевфик Оз заявил агентству о том, что улучшение политических связей между двумя странами очень скоро скажется на торговой и экономической сферах.

По его мнению, незадействованный потенциал турецкого экспорта на рынке ОАЭ достигает примерно 1,8 млрд долларов.

«Рынок Эмиратов открывает также возможности для активной торговли с другими странами региона. Дубай считается третьим по величине в мире центром экспорта товаров, поэтому вполне логично, что через ОАЭ можно увеличить поставки в другие арабские страны Персидского Залива», — отметил он.