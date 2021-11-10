Обнародована повестка VIII саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Как сообщает пресс-служба Тюркского совета, VIII саммит состоится 12 ноября в Стамбуле.

На саммите на тему «Зеленые технологии и умные города в эпоху цифровых технологий» лидеры обсудят важные вопросы повестки дня и примут решения по ряду важных вопросов, касающихся будущего организации. Будут приняты решения по таким важным вопросам, как членство Туркменистана в организации в статусе наблюдателя, определение условий сотрудничества с третьими странами и учреждениями, а также завершение создания Тюркского инвестиционного фонда и утверждение Концепции Тюркского мира до 2040 года, в которой изложены среднесрочные и долгосрочные цели и задачи Организации.

Отмечено, что помимо вопросов повестки заседания, лидеры также проведут обмен мнениями по текущим региональным и международным политическим и экономическим событиям. В ходе саммита, на котором председательство в организации перейдет от Азербайджана к Турции, главы государств подпишут Стамбульскую декларацию, являющуюся итоговым документом VIII саммита, а также ряд резолюций. Отметим, Совет министров иностранных дел турецкого Совета соберется в Стамбуле 11 ноября для окончательного обсуждения вопросов повестки дня и документов, которые будут подписаны.