Обнародована фактическая погода в Азербайджане

До полудня в стране продолжались нестабильные погодные условия, наблюдались молнии, временами дожди, местами интенсивного характера.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службы, количество осадков составило 32 в Балакяне, 22 в Загатале, 21 в Агстафе (39 процентов от месячной нормы), 20 в Огузе, 17 в Сарибаше (Гах), 16 в Товузе (30 процентов от месячной нормы) и 14 в Мингячевире. 31 процент от месячной нормы), 13 в Шеки, 12 в Гёйгёле, 11 в Губе, 11 в Тартаре, Габале, Нафталане, Кишчае (Шеки), 10 в Джейранчёле, 8 в Гусаре, Дашкесане, 7 в Халдане, Гяндже, Садараке, Шаруре, в Шабране, Барде 6, Лерик, Гейчай, Алтыагадж, Хачмаз, Грыз, Шамкир, Агдара (Ордубад) 5, Бейлаган, Агдам 4, Лянкяран, Астара, Исмаиллы, Шамаха, Нахчыван, Зардаб, Набрань, Шахбуз — 3, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, Мараза 1, Баку и Абшеронский полуостров: Сумгайыт 4, Баку, Забрат 2, Маштага, Бина 1 мм.

Скорость северо-западного ветра увеличилась до 26 м/с в Нафталане, 23 м/с в Тертере, 20 м/с в Товузе, Агстафе, Нефтчале, Гяндже, 18 м/с в Шамкире и 15-19 м/с в Абшеронском районе.