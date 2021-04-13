Обнародована дата конференции по Афганистану в Стамбуле

Международная конференция по мирному процессу в Афганистане пройдет в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая, сообщает во вторник МИД Турции.

Мероприятие будет организовано совместными усилиями Турции, Катара и ООН при участии представителей властей Афганистана и делегации движения «Талибан».

Во внешнеполитическом ведомстве Турции отметили, что организаторы конференции разделяют позицию по необходимости поддержки суверенитета, независимости и единства Афганистана.

«Целью конференции по Афганистану является вклад в справедливое и долгосрочное урегулирование афганской проблематики. Обсуждения в Стамбуле нацелены на ускорение процесса межафганских переговоров, проводящихся в Дохе», — говорится далее в сообщении.

В МИД Турции отметили, что список участников конференции и повестка дня мероприятия были темой всесторонних консультаций с афганскими сторонами.

«Обсуждения в Стамбуле важны с точки зрения определения основополагающих принципов совместного видения будущего Афганистана, определения Дорожной карты и прекращения насилия в этой стране. Стамбульская конференция также станет возможностью для того, чтобы вновь подчеркнуть поддержку афганскому народу в вопросе всестороннего мира, стабильности и повышения благосостояния», — отметили в МИД Турции. (Анадолу)