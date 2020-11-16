Обнародован текст документа об отправке военных сил Турции в Азербайджан

Обнародован текст представленного в ВНСТ документа об отправке военных сил Турции в Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на газету «Hürriyət», в документе отмечается, что с целью проведения мониторинга соблюдения режима прекращения огня на освобожденных от оккупации азербайджанских землях будет создан Совместный центр.

На основании требования Азербайджана, в Центре планируется совместное участие Турции и России.

В документе подчеркивается, что место Совместного Центра будет определено Азербайджаном, в нем будут действовать турецкие военнослужащие, при необходимости гражданские специалисты из Турции, что соответствует обязательству Азербайджана на основе подписанного 16 августа 2010 года «Соглашения о стратегическом сотрудничестве и взаимной помощи между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой».

«Это также соответствует международному праву, официально признающему территориальную целостность Азербайджана, резолюциям Совета Безопасности ООН и принципам ОБСЕ, будет служить стабильности и благополучию народов региона, а также соответствует нашим национальным интересам», — говорится в документе.

Сроки, численность персонала, отвечающего за эффективную защиту высоких интересов Турции, выполнение обязательств, вытекающих из «Соглашения о стратегическом сотрудничестве и взаимной помощи между Турецкой Республикой и Азербайджанской Республикой», предотвращение нарушения режима прекращения огня, достижение мира и стабильности в регионе, будут определяться президентом Турции. Отправка Вооруженных сил Турции в зарубежные страны, принятие необходимых мер для устранения рисков и угроз в связи с использованием этих сил на основаниях, определяемых президентом, устанавливаются в соответствии со статьей 92 Конституции страны сроком на 1 год.