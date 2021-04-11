Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщае Национальная служба гидрометеорологии, 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит +8…+10, днем +17…+22 градуса, в Баку – ночью +8…+10, днем +20…+22 градуса.

Атмосферное давление повысится с 760 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем – 50-55 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами, преимущественно вечером и ночью, ожидаются дожди и молнии, есть вероятность выпадения града, возможен туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +8…+13, днем +20…+25 градусов, в горах – ночью +3…+8, днем +10…+15 градусов.

Согласно прогнозу, 12 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.