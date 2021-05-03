Обнародован прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку ожидается до 22 градусов тепла, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-15, днем — 18-22 градуса тепла, в Баку ночью — 12-14, днем — 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 50-55 процентов.

В регионах Азербайджане четвертого мая преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах пройдут грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем — 25-30 градусов тепла, в горах ночью — 5-10, днем — 15-20 градусов тепла.