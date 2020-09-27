Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 сентября.

Как сообщил в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, в основном без осадков, утром местами возможен слабый туман. Прогнозируется умеренный северо-восточной ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-19, днём 22-24, в Баку ночью 17-19, днем 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, повысится от 766 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

28 сентября в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, местами интенсивного характера, град. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-28, в горах ночью 6-11, днем 15-17 тепла.