Обнародован прогноз погоды на 6 апреля.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром местами возможен слабый туман, моросящий дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 70-80%.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 1-4° тепла, днем 4-7° тепла.