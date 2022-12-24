Обнародован прогноз погоды на завтра.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается пасмурная погода. В некоторых местах возможны дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Об этом # сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 5-7° тепла, днем 8-10° тепла, ночью в Баку будет 5-7° тепла, днем 8-10 ° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможны осадки, снег. В отдельных местах будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1°мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 0-3 ° мороза.