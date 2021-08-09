Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем — 34-38, в Баку ночью — 26-28, днем — 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем — 30-35 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 27-28, на южных — (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 28-29 градусов тепла.

Завтра днем в ряде горных районов Азербайджана пройдут грозовые дожди, на остальной территории страны осадков не прогнозируется. Утром местами туман, восточный ветер временами будет усиливаться.