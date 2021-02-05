Обнародован прогноз погоды на 6 февраля

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в некоторых восточных районах ожидаются осадки. Местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в высокогорных районах 5-7 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

6 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания атмосферного давления, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.