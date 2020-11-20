Обнародован прогноз погоды на 21 ноября

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем местами осадки. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 10-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха –65-75%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах снег. Временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-7, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью от 5 до 10, днем от 1 до 3 градусов мороза.

21 ноября на Абшеронском полуострове ожидается преобладание пасмурной погоды, что может вызвать у метеочувствительных людей дискомфорт.

Гидрометеорологическая служба также выступила с предупреждением, что с 23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, в некоторых местах порывы ветра достигнут 23-25 м/с, в некоторых частях полуострова ожидаются кратковременные дожди.

Нестабильная погода на территории республики сохранится до вечера 23 ноября, временами будут идти дожди, в горных районах снег, будет дуть западный ветер, который усилится до 23-28 м/с.