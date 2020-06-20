Обнародован объем международных грузовых автоперевозок в Азербайджане

За первые пять месяцев текущего года объем международных автомобильных перевозок в Азербайджане составил 24 тысячи тонн. Об этом сообщили Trend в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).

По словам источника, большинство перевозок на сегодняшний день осуществляется по CMR – накладным, учет которых ведется самими операторами.

«В прошлом году и с начала 2020 года основными приоритетными странами по перевозкам были Россия, Турция и Иран. Планов о расширении географии перевозок и возможностей эффективной транспортировки товаров на текущий год пока нет, однако в ближайшее время мы планируем внедрить электронные возможности для быстрого получения и эффективного расчета данных по перевозкам», — отметили в ассоциации.

По данным ассоциации, в 2019 году объем международных автомобильных перевозок в Азербайджане составил около 80 тысяч тонн.

«Несмотря на то, что в последнее время в стране создаются логистические центры, отсутствие института экспедиторов создает определенные сложности для грузоперевозок. Для этого необходимо подготовить закон «Об экспедиторской деятельности в Азербайджане»», — сказали в ABADA.

В ассоциации также считают, что в целях повышения привлекательности международных автомобильных грузоперевозок, необходимо усилить работу по защите интересов местных водителей, создать условия для приобретения автомобилей на льготных условиях, создать современные транспортные предприятия и увеличить производство экспортоориентированной продукции.