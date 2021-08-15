Трансферы азербайджанских футболистов в зарубежные клубы – явление довольно редкое. А потому каждый подобный случай попадает в центр внимания спортивной общественности страны. Трансфер же Намига Алескерова кроме всего прочего сопровождался, да и по всей видимости ещё некоторое время будет сопровождаться, скандальными деталями.

Итак, член национальной команды Азербайджана уже официально представлен как игрок клуба Первой турецкой лиги «Бурсаспор». Переходы футболистов – дело в современном спорте дело обычное. Но вот трансфер Н.Алескерова таковым назвать трудно. Потому что всего за несколько дней до этого ничего подобного никто и представить не мог. Ещё бы, ведь Намиг стартовал в новом сезоне в составе «Нефтчи», и даже отличился в двух играх Лиги Чемпионов с тбилисским «Динамо». Кто знает, может голевой счёт полузащитника пополнился бы и в матчах с «Олимпиакосом». Однако тяжёлая травма уже в начале первой встречи в Греции перечеркнула все планы и «чёрно-белых», и самого Алескерова. Хотя последнее – вопрос спорный. Пока Намиг залечивал травму, успел подписать контракт с турецким клубом. Для руководства «Нефтчи» это было сродни грому средь белого дня. Никто такого не ожидал. Как подобное могло случиться? Ведь у полузащитника контракт с бакинцами. Да, контракт действительно в наличии имелся. Но, как оказалось, составлен он был весьма недальновидно и непрофессионально. Воспользовавшись пунктом о так называемых «отступных» всего в 50 тысяч евро, Алескеров просто-напросто «откупился» от флагмана отечественного футбола. Правда «Нефтчи» грозится судом в адрес самого футболиста и его нового клуба. Но, по-правде говоря, вряд ли из этого выйдет что-то путное.

Так почему Намиг решился на подобный шаг? Варианты могут быть разные, не зная точно ситуацию на «кухне» клуба стопроцентно утверждать трудно. Но вероятнее всего Алескерова не устроила его зарплата. Точнее, его низкая зарплата в сравнении с новыми легионерами (уровень которых намного ниже мастерства Намига) команды. Потому что условия контракта Алескерова были обговорены намного раньше, и будь он недоволен непосредственно самой суммой, вообще не стал бы выходить на поле в составе «Нефтчи». Однако, как мы уже отметили, он сыграл, причём хорошо сыграл в матчах с «Динамо». Проще говоря, Намиг обиделся.

Кто-то может осудить новоиспечённого легионера, мол, не всё меряется деньгами. Однако нужно быть реалистами. Карьера футболиста скоротечна, и уже максимум в 35 лет ему пора уходить на заслуженный отдых. А что потом? Никто ведь не вспомнит прежние заслуги и регалии, и даже верность какому-то клубу. А одним прошлым себя и семью не прокормишь. Вот и принял Алескеров такое решение. Точная сумма контракта не разглашается, но если верить некоторым источникам, в Турции Намиг будет получать в 2-3 раза больше, чем в Азербайджане. И этим всё сказано.

В поддержку вышеприведённой версии говорит ещё и выбор Алескерова. По-всей видимости времени тасовать различные расклады у футболиста просто не было времени. В противном случае Намиг мог отправиться в куда более сильный клуб, нежели «Бурсаспор», который завершил прошлогодний сезон в Первой лиге чемпионата Турции на 10 месте, отстав от победителя аж на 26 очков. Ведь Алескеров ничуть не уступает в мастерстве Махиру Эмрели, заключившему контракт с маститой «Легией» и выступающему в первенстве Польши.

Безусловно, есть доля вины в данном переходе и в том, что он оброс такими скандальными подробностями, ФК «Нефтчи». Если бы при составлении контракта сумма отступных была указана куда более серьёзная (скажем, 300-400 тысяч евро), ни один здравомыслящий руководитель иностранного клуба и мысли бы не допустил о трансфере азербайджанского полузащитника. А так, 50 тысяч, как показали события, сумма, не способная удержать футболистов уровня Алескерова в национальном первенстве.

Как бы ни сложилась дальнейшая спортивная карьера Н.Алескерова, но осадок от этого трансфера остался неприятным. Что ожидает его в Турции? Вряд ли большие регалии. «Бурсаспор» переживает тяжёлые материальные трудности и серьёзный успех клуба будет из области сенсаций. Но как бы ни было, остаётся пожелать удачи Намигу. Хотя бы потому, что он ещё и защищает честь национальной сборной страны.