Французский посол в Армении выразил разочарование публикацией в газете Politico Europe с заголовком «Франция водружает флаг на заднем дворе России из-за сделок с оружием в Армении». Об этом Оливье Декоттиньи написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Армения — это не чей-то задний двор, а дружественная и демократическая страна, суверенитет и территориальную целостность которой поддерживает Франция», — заявил посол.

В статье Politico Europe речь шла о первом в истории визите министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорну, который провел переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.