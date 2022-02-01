Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Барселоны».

Футболист перейдет в каталонский клуб из «Арсенала» бесплатно. Сделка будет оформлена в форме полноценного трансфера. Об этом сообщают журналист ESPN Джеймс Олли и автор ВВС Гильем Балаге.

Обамеянг пойдет на существенное снижение зарплаты ради перехода в «Барсу».

Вингер Усман Дембеле может уйти из «Барселоны».

Как сообщает журналист Mundo Deportivo Фернандо Поло, существует высокая вероятность, что француз продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Ранее президент «Барсы» Жоан Лапорта подтвердил, что у Дембеле есть вариант с переходом в английский клуб. (sports.ru)