Обама заверил, что его жена не будет претендовать на пост президента США

Бывшая первая леди США Мишель Обама не собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Об этом рассказал ее супруг, экс-глава Белого дома Барак Обама в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Vanguardia, приуроченном к выходу в свет первого тома его мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land).

«Мишель не будет баллотироваться в президенты. Я могу это гарантировать, — уточнил бывший президент. — Как я рассказываю в книге, она не любит политику». «Тем не менее я всегда буду рад поддержать ее во всем, что нужно, независимо от ее следующей цели, как и она поступала в отношении меня», — заверил Обама.

Первый том мемуаров Обамы насчитывает 768 страниц и переведен на 25 языков. Ранее у Обамы уже выходили две книги — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год) и «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год), которые становились бестселлерами.

| 2020-12-06T15:45:39+04:00 6 декабря 2020, 17:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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