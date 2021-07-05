Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не одобрят общий план стран ОПЕК+ продлить соглашение по нефти после апреля 2022 года, если им не позволят снять ограничение по базовому уровню добычи. Об этом сообщает Bloomberg.

«ОАЭ выступают за безоговорочное увеличение добычи, но решение о продлении сделки до конца 2022 года сейчас не нужно принимать. У нас еще есть от восьми до девяти месяцев по этому соглашению, это достаточное количество времени, чтобы обсудить это на более позднем этапе», — заявил министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль-Мазруи.

По соглашению 2020 года базовый уровень добычи для ОАЭ составляет 3,2 млн барр. в день. Аль-Мазруи посчитал ограничение несправедливым, и подчеркнул, что страна имеет возможность добывать гораздо больше. По его словам, в ОАЭ простаивает треть производственных мощностей — это больше, чем у других участников соглашения.

Ранее сообщалось, что трехдневная встреча министров стран ОПЕК+ не увенчалась успехом. Участники не смогли договориться ни по объемам нефтедобычи, ни по срокам действия нового договора, который вступит в силу с августа. Камнем преткновения стала позиция ОАЭ. Дискуссия будет продолжена 5 июля.