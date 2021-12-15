Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили США о приостановке переговоров по приобретению истребителей F-35. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя властей страны.

«ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке», — указано в сообщении.

По словам представителя властей ОАЭ, обсуждения по поставкам F-35 могут возобновиться в будущем, так как «США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ».