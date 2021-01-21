ОАЭ подписали с США соглашение о поставках 50 истребителей F-35

Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение с США о закупке 50 истребителей F-35, а также до 18 ударных беспилотников. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает ТАСС.

США и ОАЭ работали над сделкой еще до вступления Джозефа Байдена в должность президента Соединенных Штатов в среду. Один из источников агентства сообщил, что соглашение было подписано за час до того, как Байден был приведен к присяге. Государственный департамент США и посольство ОАЭ в Вашингтоне еще не ответили на запросы агентства о комментариях.

Госдепартамент США в ноябре уведомил Конгресс о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд.

| 2021-01-21T04:10:00+04:00 21 января 2021, 06:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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