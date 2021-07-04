Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поддерживают предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа по декабрь нынешнего года, но без каких-либо условий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении министерства энергетики и инфраструктуры страны, которое процитировало эмиратское агентство WAM.

«ОАЭ считают, что мировой рынок в текущий период остро нуждается в увеличении добычи, и поддерживают это увеличение в период с августа по декабрь без каких-либо условий», — отмечается в заявлении министерства. Вместе с тем ОАЭ считают, что «министерский комитет ОПЕК+ предложил только один вариант — увеличить добычу при условии продления текущего соглашения до декабря 2022 года». Такой подход, по мнению эмиратского министерства, «является несправедливым соглашением для ОАЭ с точки зрения базовой точки отсчета для квот на добычу».

«Нынешнее соглашение, — говорится в заявлении, — действует до апреля 2022 года, и ОАЭ не возражают против его продления, если это необходимо, но попросили пересмотреть коэффициенты базовых точек для ссылки на сокращение, чтобы обеспечить справедливые квоты для всех членов при продлении».

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