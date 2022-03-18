Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) доставили в Европу двумя спецбортами гуманитарную помощь для беженцев с Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на государственное Информационное агентство ОАЭ.

Соответствующее распоряжение подписал вице-президент и премьер-министр страны, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Первый рейс был осуществлен авиакомпанией Emirates в Варшаву. Он включал в себя предметы первой необходимости от таких организаций, как Центр гуманитарного реагирования ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Объем груза рассчитан примерно на 50 тыс. получателей.

Второй борт отправился в Льеж и доставил товары для 35 тыс. беженцев.