ОАЭ и Катар воюют с Турцией и Россией, а Азербайджан еще Карабах не может вернуть

Ближний Восток – это особый регион и он интересен всему миру не только своей многовековой историей противостояния разных этноконфесиональных групп. Собственно конфликт этих групп нужен разным мировым центрам, для того чтобы влиять на регион. Но Ближний Восток стал камнем преткновения также и мировых держав, как из-за своего геополитического расположения, так и из-за перенасыщенных энергетических запасов, которые составляют 40% всех мировых энергоресурсов.

В определенной степени можно провести аналогию данного региона с Европой, где Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия всегда были в авангарде общеевропейского развития и противостояния, а все остальные страны и народы на периферии. Собственно это историческое противостояние на европейском континенте никуда не исчезло, оно таким же остается и сегодня.

На Ближнем Востоке подобными центрами всегда являлись Иран, Турция и Египет, но при этом война этих стран шла за контроль над святынями и торговыми путями. Сегодняшний Ближний Восток несколько отошел от традиционно исторического противостояния. Оно несколько сместилось в другое русло, и сейчас в полной мере утверждать, что Иран, Египет и Турция — лидеры региона, весьма спорно. Сегодня на Ближнем Востоке есть такие микрогосударства как ОАЭ и Катар. Говоря об этих странах, в первую очередь на ум приходят только богатые шейхи, несметные богатства и красивые оазисы среди пустынь. Но наряду с этим эти географические «карлики» играют роль геополитических гигантов мирового масштаба. Сегодня весь Египет со своей властью находится в сфере интересов этих стран.

Собственно египетская армия, которая финансируется и вооружается на деньги ОАЭ, воюет в Ливии, на стороне Хафтара. Кстати, ЧВК «Вагнер» тоже за «дубайские деньги» оказалась в Ливии и поставила Турцию и Россию лицом к лицу. Одновременно ОАЭ смогло сформировать боеспособную армию из наемников в Южном Йемене, которые оказывают весьма удачное сопротивление проиранской шиитской креатуре хуситов. Такие государства как Иран и Турция порою бессильны перед этими «политическими выскочками».

Параллельно всему этому еще одно микрогосударство региона — Катар, имеющий несметное количество запасов газа, практически обнулило всю российскую газовую стратегию. Все эти «Северные и турецкие потоки» обнулились перед катарским СПГ. Именно огромные объемы катарского СПГ довели цены на газ до 43 долларов, в то время как стоимость российского газа на рынке составляет 100 долларов за 1000 кубометров. То есть вся энергетическая стратегия России, которая должна была показать геополитическое превосходство над Европой, разбилась об маленький Катар.

При этом официальная Доха конфликтует с Саудовской Аравией и другими странами залива, которые по горло сыты катарскими медиа проектами, такими как Al-Jazeera и BEIN Sport. Кстати, об Al-Jazeera – это сильнейшее оружие Катара в формировании информационной повестки дня в тех или иных арабских государствах. Именно поэтому среди условий Саудовской Аравии по нормализации отношений с Катаром есть пункт о закрытии этого медиагиганта. Что же касается BEIN Sport, то она имеет эксклюзивные права на освещение большинства национальных чемпионатов Европы на Ближнем Востоке. Поэтому сейчас, когда кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман решил купить английский клуб «Ньюкасл», данная сделка уперлась в позицию BEIN Sport, которая по политическим мотивам обвиняет футбольную ассоциацию Англии. Допуская возможность продажи «Ньюкасла» саудитам, канал сразу напоминает всем про убийство журналиста Джемала Кашикчи и прочие грешки Саудовской Аравии.

Стоит также сказать, что и ОАЭ, и Катар являются крупными инвесторами и порой даже держателями крупных мировых транснациональных корпораций Запада, а также владельцами отельных сетей и даже банков. Суммы исчисляются в триллионах, что дает им возможность влиять на те или иные политические решения в западных столицах.

Тут можно добавить и другой фактор: эти микрогосударства «быкуют» в мировой политике не просто так, а именно заручившись огромной поддержкой внешних игроков. ОАЭ, которые являются крупным торговым хабом на Ближнем Востоке, реализуют свои политические интересы не без внешней поддержки, а именно с отмашки Великобритании и США. Уверенные в себе ОАЭ вообще поставили перед собой цель ослабить позицию Турции во всем арабском мире.

Катар же имеет у себя в стране военные базы США, Франции и Турции. Причем наибольшую военную силу в этой стране держит именно Турция. Можно утверждать, что уверенность в политических шагах Дохи исходит от повсеместной военной поддержки Анкары. Правда, за это она платит огромными инвестициями в турецкую экономику, в ее разные отрасли, в том числе и в военную сферу. При этом данный союз позволил самой Турции значительно укрепить свои позиции в мировой геополитике и действовать более уверенно в Сирии, Ливии или же в противостоянии с Россией. Катарский газ уменьшил влияние российского газа на турецкий рынок до ничтожного уровня.

Да, эти страны позволяют себе много благодаря сильным внешним игрокам, чьей поддержкой они смогли заручиться. Углубленный союз с более сильными игроками превратил их в отдельных игроков и уже за это им стоит отдать должное.

А что же Азербайджан? Азербайджан — тоже маленькая нефтяная страна. Правда, его углеводородные запасы не идут ни в какое сравнение с арабскими странами, о которых идет речь. Да, население Катара и ОАЭ значительно меньше, но в этой стране проживают соразмерно азербайджанскому населению иностранные работники практически во всех сферах, причем они получают больше, чем азербайджанцы у себя на родине, так что аргумент населения не стоит рассматривать.

Азербайджан, к нашему сожалению, не имеет того геополитического веса, которым обладают те же Катар и ОАЭ, и которые соперничают с гигантами. Мы все еще пытаемся разрубить «карабахский узел». И тут при проведении параллелей возникает вполне логичный вопрос как, а почему бы нам не заручиться сильной внешней поддержкой, Турции, США, Британии или той же России для возвращения своих территорий? Выходит, что эти арабские страны оказались намного расторопнее в осуществлении своих геополитических задач. Ясно лишь одно, сегодня Катар и ОАЭ – это ребята из высшей лиги.

Все эти годы Азербайджан регламентирует независимую многовекторную политику. Но проведение такой политики не привело к деоккупации собственных территорий. Наиважнейшая задача, стоящая перед страной не выполнена и вряд ли это произойдет, пока страна не определится со своим внешнеполитическим союзником. Россия, Турция, Иран как геополитический фактор влияния также присутствуют на Ближнем Востоке, но они не стали сдерживающим фактором для этих карликовых государств в определении себе союзника. Наверное стоит задуматься над этим вопросом…