Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, будет дуть умеренный северный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +20…+23°C, днем +28…+31°C, в Баку – ночью +21…+23°C, днем +28…+30°C.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем – 40-45 процентов.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит +21…+22°C, на южных пляжах ( Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – +22…+23°C.

Завтра в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в северных и западных районах местами ожидаются град, кратковременные дожди с грозами, ливни, которые днем постепенно прекратятся, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит: ночью +18…+23°C, днем +31…+36°C, в горах – ночью +9…+14°C, днем +18…+23°C.