О погоде на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами будет слабый туман, северный ветер днем сменится юго-западным.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами будет туман, ветер западный. Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 8-13 градусов тепла, ночью в горах 0-5 градусов мороза, в высокогорных территориях 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.