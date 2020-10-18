О погоде на завтра

19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть южный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 22-24 градуса тепла.

19 октября в районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.