Обнародован прогноз погоды на 22 мая.

Как сообщает # со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт. ст. до 759 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в северных и западных районах — интенсивные, гроза, град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.