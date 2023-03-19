Обнародован прогноз погоды на 20 марта.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В местами ожидаются дожди, туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-9° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных районах снег. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла.