Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, местами возможны дожди. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Восточный ветер в некоторых горных и предгорных районах усилится.