Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, прогнозируется южный ветер, сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-22, днем — 28-33, в Баку ночью — 20-22, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 45-50 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами, ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем — 31-36, в горах ночью – 8-13, днем — 19-24 градуса тепла.