Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течении дня в основном без осадков. Однако ночью и вечером местами прогнозируется моросящий дождь, северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем — 8-10, в Баку ночью — 3-5, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются дожди, в горах — снег, местами туман, восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются осадки, в горных территориях — снег. Ночью и утром будет туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем – 12-17 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем – 0-5 градусов мороза.