Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 13-15° тепла, днем 17-20° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана 24 октября будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью около 0°, днем 6-10° тепла.