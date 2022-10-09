Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Однако утром местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-19, днем — 23-25, в Баку ночью — 16-18, днем — 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются молнии, временами дождь. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-19, днем — 22-26, в горах ночью – 2-7, днем — 8-13 градусов тепла.