О коррупции и лицемерии «внезапно прозревших»

Служба государственной безопасности распространила официальную информацию об аресте высокопоставленных чиновников Министерства культуры Азербайджана. В сообщении официального сайта СГБ говорится, что в ходе проведенных расследований была получена информация о злоупотреблении служебными полномочиями и многочисленных противозаконных действиях замминистра культуры Рафика Байрамова и начальника госслужбы по защите культурного наследия Закира Султанова.

Было там еще и видео. Глянув на которое общественность, мягко говоря, пришла в ужас. Пачки стодолларовых купюр были в таком количестве, что даже не понимаешь, зачем вообще человеку столько денег? Впрочем, поиском ответа на этот вопрос граждане республики занялись еще после того, как СГБ обнародовала кадры задержания главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева. У того, о ком его родственник и псевдо-политик, руководитель карманной партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев по прозвищу «Рыба», говорил как о человеке, что живет на съемной квартире, только в служебном кабинете обнаружили несколько миллионов долларов и евро.

Сколько всего награбил тезка великого английского писателя? Очень много. И не факт, что все найдут. Хотя, квартиры и виллы, которые он купил, уже говорят о реальных масштабах коррумпированности этого чиновника. О преступлениях которого сейчас во весь голос кричат все, кому не лень. Как и о коррупции в системе Минкультуры. Особо забавно наблюдать за тем, как голос решили подать и депутаты ММ. Возникает вопрос — чего вы раньше молчали, господа хорошие? И не надо «лохматить бабушку» разговорами о том, что были не в курсе коррумпированности всех тех, с кого требуете ответа, уважаемые парламентарии.

Ведь вы же вместе с большинством из них оказывались на государственных мероприятиях, общались, жали руки и видели, на каких дорогих авто они приезжают. Были вы, уверен, и в курсе всего того беспредела, что творится в Минкульте и в Имишлинском районе. И не только там. Уверен, что «подвиги», аналогичные совершенным со стороны В.Гаджиева, осилили и многие другие главы ИВ. Просто пока их не поймали за руку, не арестовали, вот и молчат те, кто сейчас сосредоточился на критике Минкульта и господина Гаджиева.

В этой связи, в качестве небольшой подсказки, хочу посоветовать всем депутатам ММ детальнее изучить положение дел в посольствах Азербайджана в самых разных странах мира. Уверен, что при желании, можно найти много интересного. Например, в деятельности снятого раньше срока с поста посла Азербайджана в Украине Азера Худиева. Он пока в Киеве прохлаждается, держался за насиженное кресло до последнего момента, все верил в то, что усидит благодаря своему высокопоставленному покровителю, именем которого он так часто прикрывался.

Вот и имело бы смысл проверить, все ли средства, отпущенные на ремонт посольства, были потрачены по назначению. Важно было бы понять, брал ли А.Худиев деньги со своих подчиненных, в форме ежемесячной мзды, как тот же Р.Байрамов. Получил ли он «откат» от строительной компании, что возвела новостройку, прямиком впритык к зданию посольства, благодаря чему такой стратегический объект виден, как на ладони. Кроме того, нужно узнать, что там с тендерами, какие компании выигрывали их, получая разрешение на те или иные работы по линии посольства Азербайджана в Украине. Ну и, по мелочи, обрел ли А.Худиев жилье в Киеве или в каком-то ином украинском городе за время пребывания на посту посла.

Уверен, что при желании, можно собрать просто шокирующую информацию. Благо, есть готовые рассказать обо всех его махинациях бывшие сотрудники посольства. Да и представители диаспоры заговорят, даже не сомневайтесь. Например, про пьяные загулы опального посла и про то, как он раздаривал сувениры владельца ресторана, не спрашивая на то его разрешения. Как он не платил по счетам, любил халяву. И дело ведь, надо признать, не только в этом персонаже. Аналогичные же выкрутасы, уверен и знаю доподлинно, замечены за иными послами Азербайджана. Как настоящими, так и прошлыми.

Среди которых, кстати, есть немало и тех, что позиционируют ныне в качестве критиков власти. А ведь в свое время, они мухлевали. На всем и везде. И доказать это не сложно. Как не сложно доказать и тот факт, что за многие услуги, консульские и прочего характера, с граждан Азербайджана, мимо кассы, брали деньги. И средства на банкеты, якобы от имени посольства, но в реальности проводившиеся на деньги диаспоры, также оседали в широких штанинах отечественных дипломатов. А все, почему? В том числе потому, что далеко не всегда послами Азербайджана в ту или иную страну идут профессиональные, кадровые дипломаты.

Скажу больше — далеко не всегда послами нашей страны в том или ином государстве становятся те, кого хотел бы там видеть министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров. Есть куча лиц, которые получили эти должности за счет наличия покровителя из числа сильных мира сего. Безусловно, эта традиция несправедлива и ведет к тому, что для некоторых послов слово их прямого покровителя важнее слова министра. Таковы реалии. Пока о них не говорят громко и открыто. Но замалчивание проблемы вовсе не говорит о ее отсутствии. Так почему бы, уж коли началась системная борьба с коррупцией, не проверить на этот предмет все азербайджанские посольства? Уверен, что недостатков не обнаружится только в паре-тройке из них.

Уверен также, что нужно проверить и многих бывших и нынешних руководителей самых разных министерств и ведомств. Там такие богатства можно обнаружить, что с их помощью, образно говоря, весь внешний долг выплатить получится. Тот же уволенный с позором бывший помощник президента Азербайджана и глава общественно-политического отдела президентской администрации Али Гасанов, все ли награбленное он вернул? Очень сомневаюсь. Аналогичные сомнения и на счет многих его «верных оруженосцев».

О них, кстати, почему-то, покуда они были при чинах и должностях, не вспоминали все те народные избранники, что ныне рвут на груди рубаху, изображая из себя борцов с коррупцией. Таковы, надо полагать, правила «маневров» в нашей стране. В результате которых, список тех, кого не мешало бы проверить на предмет незаконного обогащения, можно, увы, зачитывать еще долго. И обо всем этом знают многие из тех, кто пока помалкивают. Они заговорят потом, когда все тайное станет явным. И у меня, что тогда, что сейчас, не останется иного слова, для характеристики позиции всех этих «внезапно прозревших», кроме слова лицемерие.