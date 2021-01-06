О карантине в ярких красках: как и почему о Нармин Каримбековой во время пандемии узнал весь мир

Одна из самых популярных молодых звезд азербайджанской эстрады Нармин Каримбекова на своем примере доказала, что пандемия – это не повод грустить и скучать по сцене и публике. Эта энергичная певица ни одного дня не провела в затишье. Она снималась в настоящих окопах, встречалась с военкорами, побеждала на конкурсах и буквально штамповала хит за хитом. Но главное то, что благодаря проекту Atəş об азербайджанской певице узнал весь мир!

О карантине в ярких красках и череде удач во время пандемии Нармин Каримбекова рассказала в интервью #:

— Минувший год, невзирая на пандемию, стал для вас очень насыщенным. Какие события вы могли бы выделить?

— Без преувеличения скажу, что событий за последний год, хватило бы на три жизни! Причем как позитивных, так и негативных. Но моя жизненная миссия — делиться позитивной энергией с окружающими, поэтому, как правило, я рассказываю лишь о хороших происшествиях. Останусь верна традиции и сейчас: в первую волну карантина мне посчастливилось исполнить песню, с согласия автора переведенную на наш язык с турецкого. Называлась она «Бираз сябр» (Немного терпения) и пришлась очень кстати на тот непростой для всех период. Клип транслировался по TV и в Youtube, а песня, помимо радио, звучала во всех автобусах BNA, так как проект был инициирован самим транспортным агентством. Позже я стала частью композиции «Turkistan», объединившей исполнителей тюркоязычных стран.

Когда ситуация с пандемией временно улучшилась, я сняла клип на песню «Бош ведлер» (Пустые обещания). Этот трек моментально попал в первую десятку чарта MTV, a также песня была признана лучшей в хит параде радио 106.3 FM.

При всем этом, наибольшую гордость у меня вызывает песня Atəş (Огонь). Нет такого дня, чтобы кто-либо меня за нее не поблагодарил. Это такое приятное чувство – знать, что в сложное время мы представили работу, которая помогала поддерживать как воинский дух армии, так и обычных граждан, от мала до велика. Я получила сотни видеороликов, на которых дети исполняют песню, с абсолютной точностью повторяя каждый мой жест из клипа. Мы с Джейхуном выложились в этой песне по полной. Я имею в виду как само исполнение, так и съемки. Команда по работе над клипом во главе с Ровшаном Джахангировым потрудилась на славу. В результате Atəş прогремела на весь мир. О ней писали даже мировые СМИ: от BBC News до New York Post. Абсолютно все показали клип, и каждый трактовал, как ему было угодно.

— А недавняя победа в конкурсе Voice of Turan стала неожиданностью?

— Эта победа стала для меня невероятным сюрпризом. Приняв приглашение от организаторов, я, конечно же, рассчитывала на призовое место, но о первом месте даже не думала. Когда объявляли победителей, я посчитала, что удача на этот раз не на моей стороне и закрыла было дверь на ключ, чтобы поехать на очередные съемки. Пока возилась в блоке, слышу звук из телефона: первое место – Нармин, Азербайджан. Я почему-то очень растерялась и одновременно обрадовалась. Испытала некое помутнение рассудка (смеется, Авт.) Невероятные ощущения, одним словом. В последнее время я часто удивляюсь тому, как справедливость берет вверх. Это очень обнадеживает.

— Вернемся к проекту Atəş. Клип был представлен еще до освобождения Карабаха победоносной армией Азербайджана, но стал одним из символов этой победы. Что для вас значит этот проект?

— Работа над этим проектом началась вообще в 2018 году. Меняли аранжировку, сняли клип, который в итоге забраковали. Меняли, переносили, но в итоге карты сложились так, как нужно. Это того стоило. Для меня это супер проект. Мы осуществили его при поддержке Государственной пограничной службы Азербайджана. Нам очень повезло, что именно мы исполнили эту песню.

— Песня не раз использовалась в иностранных репортажах о Карабахе. А к вам лично были обращения?

— За время военных действий ко мне обращались очень многие иностранные журналисты. В Баку мне удалось встретиться с известным военным корреспондентом из Израиля – Итаи Анхелом. Это очень известный человек в своей среде, обладатель множества наград, ведущий популярной передачи и автор многочисленных документальных фильмов о войнах и геноцидах во всем мире. Мы встретились с ним, чтобы поговорить о проекте Atəş, о съемках, о мировой известности, которую принесла мне эта песня. Наша с Итаи беседа станет частью документального фильма о Второй Карабахской войне, который он снимает. Я впервые раскрываю подробности этого проекта. Фильм должен выйти весной.

— Вы неустанно работаете во время пандемии. Какие новые возможности открылись в творчестве?

— Исполнители стали более открыты к сотрудничеству, с ними стало легче находить общий язык. Солидарность, видимо. Я получила интересные предложения дуэтных композиций, приобрела друзей среди иностранных артистов. Все это во время и частично благодаря пандемии. Так что, даже в сложные времена имеются свои плюсы.

— Главные цели на постепандемический период?

— После победы в конкурсе Voice of Turan меня ждут в Казахстане. В это трудно поверить, но до сих пор у меня не было гастролей в другие страны. Так что, намерена положить начало. Хочется здоровья для себя и всех хороших людей. Это самое главное.