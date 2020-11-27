О французских духах и ура-патриотическом душке

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Всякая кухарка знает, что путать хрен с пальцем ни в коем случае нельзя. Потому как первое – корнеплод, а второе – очень важный для общественной, а порой и личной жизни человека орган, и если на кухне во время готовки эти самые хрен с пальцем перепутать, то можно ненароком оттяпать не то, что следует. А это, согласитесь, никак не комильфо! Вы спросите, к чему я это? А вот к чему…

После выхода моей статьи «Токсичная Франция» последовала довольно ожидаемая в принципе реакция. Адекватные товарищи-граждане совершенно справедливо возмутились, и потребовали выхода Франции из числа посредников в деле решения Карабахской проблемы. Все правильно, я тоже считаю, что после сенатского пассажа этому государству не место в Минской Группе ОБСЕ. Понятно, что Сенат Франции – орган не столь значимый, как человеческий палец, и резолюции его носят рекомендательный характер (что, опять же, делает его даже менее значимым, чем мизинец левой руки отдельно взятого гомо сапиенса), и правительство навряд ли к этой самой рекомендации прислушается, потому как интересы олигархии в правительстве весят больше, чем интересы олигархов помельче, представленные в сенате. Ибо (тут указующий палец смотрит в небеса) – участие в энергетических проектах Каспийского региона — это вам не хрен на кухне шинковать! И, тем не менее, без последствий такой демарш оставлять никак нельзя. Только вот увлекаться, опять же, не надо!

А судя по реакции некоторых иных товарищей, увлекаться мы горазды! Видимо, сказывается синдром «недовоеванности», особенно у тех граждан, которые, подобно стилистам и шоуменам из соседней России, очень хотят нацепить хоть какие-нибудь победоносные ордена за войны, в которых участия не принимали. Ну, чтобы было какую цацку на парадах победобесия надевать! И вот слышатся уже предложения от этих товарищей: мол, пущай наши патриотичные дамы «выйдуть» на Площадь Фонтанов, да разобьют флаконы с духами французскими! Экий, понимаете, демарш будет в адрес подлых французских сенаторов, а?! Знатный протест, я бы даже сказал, протест с душком! С амбрэ, не побоимся этого французского слова!

И вот тут хочется спросить – мон шеры и мон ами, а вы ничего не перепутали? И не забыли? Например, как сами же стебались над турками, разбивавшими айфоны в поддержку своего «Ряиса», когда лира чухнула вниз, а доллар взлетел вверх? И что дальше? Изъять из оборота книги французских писателей? Штрафовать за просмотр французского кино? Но ведь как говорил классик, «Невозможно себе представить литературу без Гюгы и Дюмы, а кинематограф – без Бельмонды!». И как быть домохозяйкам, гордящимся своими оригинальными рецептами торта «Наполеон»? Переименовать его на пакистанский манер в «Падишах-аль-Харам»? Тоже вариант, конечно, только кажется мне, что ничего мы от этого не выиграем.

Да, в нашем обществе еще сохранился осадочек того комплекса неполноценности, что был вызван почти тремя десятками лет жизни с ощущением поражения в первой Карабахской войне. И быстро он не выветрится. Однако бороться с этим комплексом надо, иначе есть угроза, победив, так и остаться побежденными в душе. Наша победа была достигнута на поле боя. И принесли нам ее наши солдаты. Не диванные бойцы ковали эту победу, и не им ее дискредитировать. И если по нам пытаются ударить вновь в плоскости политической – на том уровне и надо отвечать. Тем паче, что все инструменты для этого у нашей страны имеются. Да, надо делать выводы, и понимать, какое государство нам друг, а какое – попросту деловой партнер, со своими интересами, и со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Однако надо помнить, что искусство, наука, и вся общая межчеловеческая культура должны оставаться на высоте. Именно потому, что мы – победители! Мы же не станем теперь играть в обидки, и отказываться от французской музыки и литературы?! Не исключим из репертуаров наших театров произведения французских композиторов и драматургов: Адана и Мольера, Дебюсси и Жана Кокто?! Не будем игнорировать научные изыскания в области борьбы с ковид Института Пастера?! Надеюсь, что нет. Потому что если станем, то однозначно перепутаем не только хрен с пальцем, но и дух самоуважения – с гнилым душком ура-патриотизма. А это, как уже говорилось выше – никак не комильфо!