О чем он говорит? – у экс главы МИД Азербайджана появились вопросы к Лаврову

Слова Лаврова нельзя рассматривать как заявление – это комментарий, следовательно, значимость этих слов не очень велика, таким мнением поделился с # экс глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров, говоря о пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова.

Вчера глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции, говоря о карабахском конфликте, сделал ряд противоречащих заявлений.

Так Лавров заявил о том, что статус Карабаха будет обсуждаться в рамках МГ ОБСЕ. Хотя официально, азербайджанская сторона заявляет о том, что формат МГ ОБСЕ больше не нужен, а вопрос статуса Карабаха решен.

Другим чувствительным моментом его заявлений было то, что официальные лица Армении могут посещать Карабах, и якобы «это было обговорено всеми сторонами».

По словам Зульфугарова, участие Лаврова в армяно-азербайджанском конфликте, всегда вызывало вопросы, и очень часто его поведение характеризовалось, как этнически-мотивированное.

Аналитик также сказал, что сейчас подписанный документ от 10 ноября, а также сделанные после него заявления имеют некую двоякость, когда противоречивые позиции сторон объединяются в одном документе, и каждая из них может найти для себя позитивные и негативные моменты.

«Из этого я делаю вывод, что сказать ему нового было нечего, поэтому его комментарии были спонтанными и не очень конкретными. У меня же эти комментарии не вызвали новых ощущений, ввиду того, что уже ясно что МИД России не находится на той позиции, которая что-то решает в армяно-азербайджанском конфликте, этим занимаются вышестоящие инстанции. Поэтому не надо ожидать значимых заявлений, которые будут предопределять процесс урегулирования», — полагает эксперт.

Аналитик также сказал, что интерпретация процесса определения статуса, не нова.

«Об этом также говорил ранее и Путин, однако Лавров говорит, что вопросами статуса будет заниматься якобы не Россия, а МГ ОБСЕ. Здесь, он как бы выступает за то, что было предложено Путиным, где все насущные проблемы решались не в формате МГ ОБСЕ, а в российско-турецком тандеме. Однако эти высказывания Лаврова – это намек на то, что при желании Россия может отойти от российско-турецкого тандема и сделать упор на МГ ОБСЕ, и там рассматривать вопрос статуса, который для Азербайджана неприемлем», — сказал Зульфугаров.

Эксперт считает, что это заявление Лаврова странное, так как легитимность МГ ОБСЕ и участие этой организации в процессе держится всего лишь на той последней ноте, на которой Азербайджан может всем сопредседателям сказать: «спасибо, до свидания!».

«Азербайджан вправе поступить именно таким образом. Что касается вопроса статуса, ничего нового и определенного мы не услышали. Однако вопрос мандата должен определяться в трехстороннем формате, где Армении быть не должно. Логика процесса говорит о том, что Армения перестала быть активным участником этого процесса. Потому что она в результате военных действий вынуждена была покинуть территорию Азербайджана. С Арменией после этого можно только обсуждать вопросы, связанные с «Мегринским коридором», и вопросы, касаемо азербайджано-армянской границы, но никак не карабахский вопрос. Так как этот вопрос уже не входит в компетенцию Армении», — сказал он.

Зульфугаров также добавил, что вопросы безопасности региона и сохранения мира будут обсуждаться в формате Азербайджан – Турция — Россия, причем Азербайджан на правах принимающей страны будет иметь решающий голос.

«Он может принять этот мандат, а может и нет, это соответствует нормам международного права. Поэтому всяческие попытки втянуть Армению в вопросы обсуждения мандата сил по поддержанию мира, вызывают откровенное удивление. А для чего тогда были военные действия? Азербайджан отбросил агрессора, и на каком основании граждане Армении должны иметь право посещать эти территории?», — задался вопросом он.

По его словам, на свободное перемещение через «Лачинский коридор» имеют право на временной основе только лица, которые компактно проживают на территории Азербайджана, в зоне ответственности сил по поддержанию мира, и точка.

«Это они могут туда-сюда перемещаться, а причем здесь граждане соседнего государства? И тем более граждане третьих стран? Это противоречит самой логике урегулирования конфликта. О чем он говорит? Чью позицию излагает Лавров? На эти риторические вопросы ответы мы знаем, ничего нового в них не будет. Поэтому такой комментарий Лаврова наносит серьезный ущерб российско-турецкому тандему. Лавров, в силу своей этнической принадлежности, не является сторонником российско-турецкого взаимодействия. Тут возникает резонный вопрос: на чью мельницу льет воду Лавров?», — резюмировал он.